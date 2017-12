Gütersloh (ots) - Gütersloh (SL) - In den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertages (25.12.2017, 05.15 Uhr) verunglückte ein 33-jähriger Rheda-Wiedenbrücker in Gütersloh. Er befuhr zur Unfallzeit die Buschstraße aus Richtung Auf der Haar kommend in Fahrtrichtung Heidewaldstraße als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem VW Polo nach links von der Fahrbahn abkam und dort frontal auf einen Baum prallte. Der Fahrzeugführer sowie eine 20-jährige Gütersloherin, welche sich als Beifahrerin im PKW befand, wurden mit leichten Verletzungen in ein Gütersloh Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrzeug wurde im Frontbereich komplett zerstört. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 15000 Euro geschätzt.

