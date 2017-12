Gütersloh (ots) - Harsewinkel/Rheda-Wiedenbrück (KB) Am Heiligen Abend (24.12.) brachen bislang unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser ein.

In Harsewinkel brachen die Täter zwischen 15.00 Uhr und 22.45 Uhr in ein Einfamilienhaus am Heerdamm ein. Hier hebelten die Täter eine Terrassentür auf und durchsuchten das gesamte Wohnhaus nach Wertgegenständen. Bei der Suche beschädigten die Täter das Inventar erheblich und flüchteten anschließend mit dem erbeuteten Schmuck.

In Rheda-Wiedenbrück brachen die Täter in ein Mehrfamilienhaus ein. Sowohl die Hauseingangstür, wie auch die Wohnungstür einer Dachgeschosswohnung brachen die Täter auf.

Die Täter erbeuteten Bargeld und flüchteten anschließend aus der Wohnung. Die Tatzeit bei diesem Einbruch muss zwischen 21.00 Uhr und 23.00 Uhr gewesen sein.

Wer kann Angaben zu den beiden Einbrüchen machen? Sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen bitte an jede Polizeidienststelle.

