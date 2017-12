POL-GT: Brand in einem Schankraum einer Gaststätte

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (KB) Am frühen Samstagmorgen (23.12.) gegen 05.30 Uhr wurde der Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus mit Gaststätte gemeldet.

Ein 31jähriger Mann bemerkte in seiner Dachgeschosswohnung eine Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Feuerwehr (Löschzüge Schloß Holte und Stukenbrock) konnte der Brandherd im Bereich einer unter der Wohnung liegenden Gaststätte im Bereich der dortigen Theke feststellen und schnell gelöscht werden.

Durch die Rauchentwicklung wurden weitere Einliegerwohnungen und eine angrenzende Bäckerei in dem Gebäudekomplex in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an und werden nach Weihnachten fortgesetzt.

Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

