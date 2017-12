POL-GT: Pedelecfahrer lebensgefährlich verletzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (LG)- Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Isselhorster Straße in Gütersloh wurde am Freitagabend gegen 22.20 Uhr ein 65 Jahre alter Pedelecfahrer lebensgefährlich verletzt. Der Pedelecfahrer war zur Unfallzeit auf dem rechten Radweg an der Isselhorster Str. in Richtung Nordhorner Straße unterwegs. Auf dem gleichen Radweg kam ihm ein 16-jähriger Fahrradfahrer entgegen. In Höhe des Hauses Nr. 158 kam es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Radfahrer, wobei beide zu Boden geschleudert wurden. Während der Pedelecfahrer schwer verletzt auf dem Boden liegen blieb, konnte der andere Unfallbeteiligte einen telefonischen Notruf absetzten und die Rettungskräfte alarmieren. Der 65-jährige Gütersloher erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen, er wurde nach Behandlung durch einen Notarzt in eine Spezialklinik nach Bielefeld gebracht. Der 16-jährige Radfahrer wurde nicht verletzt. Beide Fahrradfahrer trugen keinen Fahrradhelm. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass beide Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss standen, sie mussten sich deshalb einer Blutprobe unterziehen. Ihre Fahrräder wurden zur Beweissicherung sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell