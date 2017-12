POL-GT: Verdächtige Geräusche im Keller - Einbrecher flüchten, Diebesgut wiedergefunden

Gütersloh (ots) - Gütersloh (CK) - Am frühen Freitagmorgen (22.12., 02.30 Uhr) erwachte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Eschenweg von lauten Geräuschen, die von seinem Keller ausgingen. Als der 56-Jährige daraufhin nach dem Rechten sah, stieß er dort auf einen unbekannten Mann, der offensichtlich kurz zuvor in den Keller eingebrochen war. In dieser Situation kam es zu einem Gerangel, weil der Hausbewohner versuchte, den Tatverdächtigen festzuhalten. Als ein zweiter Täter hinzukam, gelang es den beiden Unbekannten zu flüchten. Bei der Rangelei wurde der 56-Jährige leicht verletzt.

Parallel dazu informierte die 51-jährige Mitbewohnerin des Mannes die Polizei über den Polizeiruf 110 und ging dann ebenfalls in den Keller.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen nur teilweise erfolgreich: Zwar konnten die beiden Täter unerkannt flüchten; allerdings wurde in unmittelbarer Nähe das Diebesgut, das schon zum Abtransport bereit gelegt worden war, aufgefunden.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 25-30 Jahre, 1,80 Meter groß, kurze dunkle Haare, Bart, stämmig, trug eine graue Jogging Hose und sprach akzentfrei Deutsch.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat zur Tatzeit oder davor verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe gesehen? Wer kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

