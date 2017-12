POL-GT: Einbruch in Baustoffhandel

Gütersloh (ots) - Verl-Kaunitz (CK) - In der Nacht zu Donnerstag (21.12.) drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam durch die hintere Eingangstür in die Innenräume eines Baustoffhandels an der Oststraße ein. Hier durchsuchten sie Schränke und Schubladen, teilweise wurden verschlossene Türen aufgebrochen. Weiterhin versuchten die Einbrecher mit verschiedenen Werkzeugen, die im Verkaufsraum des Geschäftes ausgestellt waren, einen Tresor aufzuflexen. Das gelang jedoch nicht.

Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat zur Tatzeit oder davor verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe gesehen? Wer kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

