POL-GT: Einbrecher kamen durch die Garage

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (CK) - In der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag (20.-21.12.) schlugen unbekannte Täter ein Garagenfenster ein und gelangten über die Garage durch eine Zwischentür in ein Wohnhaus an der Straße Am Krummen Timpen.

Hier durchsuchten die Täter sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie vermutlich durch eine Terrassentür über eine angrenzende Ackerfläche in unbekannte Richtung. Bislang steht nicht fest, ob etwas gestohlen wurde.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat zur Tatzeit oder davor verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe gesehen? Wer kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

