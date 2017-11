POL-GT: Zeuge schreckt Einbrecher auf

Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - Durch ungewöhnliche Geräusche wurden Zeugen am frühen Freitagmorgen (17.11., 04.20 Uhr bis 04.35 Uhr) auf Personen aufmerksam, welche sich an der Hintertür eines Lebensmittelmarktes an der Dorfstraße zu schaffen machten.

Die Zeugen riefen die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Polizei liefen drei Männer davon. Sie liefen in Richtung Dissener Straße.

Die Zeugen konnten angeben, dass die Männer untereinander hochdeutsch gesprochen haben. Sie waren 20 bis 25 Jahre alt, hatten eine durchschnittliche Statur. Einer der Männer war deutlich größer, als seine zwei Begleiter.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den beschriebenen Personen machen? Wer hat weitere Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

