POL-GT: Verl - Ein vollendeter und ein versuchter Einbruch

Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch (15.11., 01.37 Uhr) versucht in einen Lebensmittelmarkt an der Oesterwieher Straße einzubrechen. Die Täter hebelten ein Fenster, welches an der Seite zum Westfalenweg liegt.

Weiterhin versuchten sie noch andere Türen aufzuhebeln. Die Täter lösten die Alarmanlage aus. In den Markt gelangten sie nicht.

Ebenso ist es in der Nacht zu Mittwoch (14.11., 21.45 Uhr bis 15.11., 06.45 Uhr) zu einem Einbruch in ein Bildungszentrum an dem Schillingsweg gekommen. Die Täter hebelten eine Tür auf um in das Haus zu gelangen. In dem Haus beschädigten sie weitere Türen und Inventar. Den Tatort verließen die Täter mit einer geringen Menge Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum an den Tatorten oder in deren Umgebungen verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 0524 1869-0 entgegen.

