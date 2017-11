POL-GT: Bitter! - Ältere Dame zweimal in wenigen Stunden geschädigt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Mittwochmittag (15.11., 12.15 Uhr bis 12.45 Uhr) wurde einer 86-jährigen Gütersloherin die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Sie befand sich zur Tatzeit in einem Kaufhaus an der Eickhoffstraße.

Unmittelbar nachdem sie die Tat entdeckt hatte, meldete sie den Vorfall der Polizei.

Als sie um 13.45 Uhr nach Hause kam, bemerkte sie bereits beim Aufschließen ihrer Wohnungstür, dass ihre Wohnung durch Einbrecher heimgesucht wurde. Sie betrat ihre Wohnung nicht, sondern informierte die Polizei. Diese durchsuchte die Wohnung, nachdem die Feuerwehr die Tür öffnen konnte. Die Täter hatten sich bereits wieder davon geschlichen. Aus der Wohnung an der Gneisenaustraße stahlen sie Schmuck und eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat am Mittag verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Diebstahl der Geldbörse in Zusammenhang stehen?

Wer hat wenig später in oder an dem Mehrfamilienhaus an der Gneisenaustraße Beobachtungen gemacht, welche zu den Tätern führen? Wer hat die Täter in dem Hausflur gesehen oder etwas gehört? Beim Eindringen in die Wohnung müssen laute Geräusche entstanden sein.

Ob beide Taten in einen Zusammenhang zu bringen sind, wird derzeit ermittelt.

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell