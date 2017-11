POL-GT: Doppelte Flucht geklärt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Bei dem Versuch ihren Mercedes am Dienstagnachmittag (14.11., 15.38 Uhr) einzuparken, ist eine Frau in einem Parkhaus an der Berliner Straße gegen einen geparkten Polo gefahren.

Eine Zeugin sprach die Dame auf den Zusammenstoß an. Die Mercedes-Fahrerin winkte ab und gab einen wichtigen Termin vor. Sie suchte sich einen anderen Parkplatz.

Als die vorherige Zeugin später zu ihrem Fiat zurückkehrte, bemerkte sie, dass die Mercedes-Fahrerin ihr Auto neben ihr geparkt hatte. Beim Einparken hatte sie den Fiat der Zeugin, dann Geschädigten, ebenfalls touchiert.

Als die Mercedes-Fahrerin zu ihrem Auto kam, merkte sie abermals an, dass sie einen wichtigen Termin gehabt habe.

Gegen die 67-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück wurden Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

