POL-GT: Diebesgut gefunden - Tatort ebenfalls

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Aufmerksame Zeugen bemerkten am Dienstagnachmittag (14.11., 15.24 Uhr) an der Klosterstraße zwei junge Männer, welcher mehrere Taschen in einem Gebüsch verstecken wollten.

Sie informierten die Polizei. Vorher ergriffen die Männer die Flucht. Die Polizei fand in einem Schuppen neben dem Gebüsch einige Taschen mit Pfeilen und Bögen auf.

Die Aufschrift auf den gefundenen Gegenständen ließen Rückschlüsse auf ein Vereinsheim auf dem Gelände des Landesgartenschauparks zu. Hier konnten tatsächlich Aufbruchspuren festgestellt werden.

Die Täter sind in der Zeit von Freitagnachmittag (10.11. 16.00 Uhr) bis Dienstagnachmittag (14.11., 14.15 Uhr) durch Hebeln in das Vereinsheim gelangt. Hier entwendeten sie die Pfeile und die Bögen. Im Nachgang versteckten sie die Beute in dem Schuppen an der Klosterstraße.

Die beiden 13- und 16- Jahre alten Männer aus Rietberg waren den Zeugen persönlich bekannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

