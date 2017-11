POL-GT: Einbruch in Gaststätte an der Münsterstraße

Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - Durch bislang unbekannte Täter wurde am Montag (13.11., 00.05 Uhr bis 10.00 Uhr) in eine Gaststätte an der Münsterstraße eingebrochen.

Zunächst hebelten die Täter eine hintere Außentür auf. Weiterhin öffneten sie eine dahinter liegende Tür gewaltsam. Im Innenraum der Gaststätte vergingen sich die Einbrecher an den Sparfächern. Diese wurden aufgehebelt. Eine geringe Menge Bargeld war die Beute. Ebenso hebelten die Täter an einem Zigarettenautomaten. Es gelang ihnen nicht an Bargeld oder Zigaretten zu kommen.

Mit einem gestohlenen Laptop und einem Mobiltelefon verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um die angegebene Tatzeit am Tatort oder in dessen Nähe verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

