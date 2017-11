POL-GT: Zwei Einbrüche, zwei Tresore geöffnet

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der Zeit von Sonntagnachmittag (12.11., 15.00 Uhr) bis Montagmorgen (13.11., 07.45 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Gartencenter am Lupinenweg ein. Die Täter hebelten eine Tür an der Westseite des Gebäudes auf. In dem Gebäude zerstörten sie die Alarmanlage teilweise und entfernten Rauchmelder von den Wänden. Den Tresor des Centers sägten die Täter auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Weiterhin stahlen sie einen Konvektomaten aus dem Gastronomiebereich.

Am Montagmorgen (13.11., 03.42 Uhr bis 06.40 Uhr) wurde ebenfalls in ein in der Nähe liegendes Schnellrestaurant an der Straße An der Autobahn eingebrochen. Die Täter hebelten hier ein Fenster auf. Sie sägten den Tresor des Restaurants auf und stahlen Bargeld. Mit dem Schaum aus zwei Feuerlöschern überzogen die bislang unbekannten Täter Teile der Küche und der Filiale. Anschließend verließen sie mit den Feuerlöschern das Restaurant in unbekannte Richtung.

Ob beide Fälle in einem Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell