POL-GT: Täter flüchtet über Vordach

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Sonntag (12.11., 01.05 Uhr) wurde ein Zeuge auf eine unbekannte Person im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Bultmannstraße aufmerksam. Nachdem Zusammentreffen sprühte der Mann mit Pfefferspray um sich. Der Zeuge verletzte sich dabei leicht.

Im Anschluss versuchte der Täter zu flüchten. Um einer weiteren Begegnung mit einem weiteren Zeugen zu umgehen, öffnete er ein Fenster im Treppenhaus. Der Täter stieg durch das Fenster und sprang auf das Glasvordach der Hauseingangstür. Dieses zersprang. Der Täter konnte in unbekannte Richtung flüchten.

Wie der Mann in das Haus gelangt ist, ist bislang unklar.

Der verletzte Zeuge wurde mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um die angegebene Tatzeit am Tatort oder in dessen Nähe verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

