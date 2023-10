Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Öffentlichkeitsfahndung mit Bild nach einem Mann, der im Verdacht steht, am 22.09.2023 eine Bombenattrappe in einem Kieler Linienbus platziert zu haben; Zeugenaufruf

Kiel

Am Freitag, den 22.09.2023, um 14:27 Uhr, bestieg ein bislang unbekannter Mann am Kieler Hauptbahnhof den KVG-Bus der Linie 32 in Richtung Holtenau/Wik. Er wird wie folgt beschrieben: - ca. 50 Jahre alt; - etwa 185 cm groß; - schlank; - dunkelgraue bis schwarze volle Haare; - grau-schwarzer Vollbart - leicht ovale, dunkle Brille; - schwarze Kopfhörer; - rotes, hinter dem Kopf geführtes Band (entweder Teil der Brille oder der Kopfhörer); - dunkles Oberteil mit weißer Aufschrift; - graue Zip-Jacke (offen); - darunter schwarze Umhängetasche; - schwarze Hose; - braune Halbschuhe mit weißer Sohle.

Der Mann stand zunächst im Gelenkbereich des Busses und nahm dann auf einem Sitz hinter der vorletzten Tür Platz. Vor dem Verlassen des Busses an der Haltestelle "Petruskirche" um 14:56 Uhr platzierte er dort einen Gegenstand, der dem Erwecken des Anscheins einer Spreng- und Brandvorrichtung gedient haben dürfte.

Im Laufe der Fahrt hat der Tatverdächtige Kontakt zu einem ca. 10 bis 14 Jahre alten Mädchen gesucht, dass den Bus später an der Haltestelle Hardenbergstraße verlassen hat. Diese Zeugin wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Der Mann könnte noch weitere weibliche Fahrgäste angesprochen haben.

Wer kennt diesen Mann oder kann Hinweise zu ihm geben? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei über den Serviceruf 110 oder im Landeskriminalamt über 0431 160-43127 zu melden.

Hinweis für Medienvertreter: Das beigefügte Fahndungsfoto liegt nicht in größerer Auflösung vor.

