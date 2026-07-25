Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Brande-Hörnerkirchen: Brennt Holzschuppen - Feuerwehr verhindert Ausbreitung auf Garagen und Häuser

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Pinneberg (ots)

Brande-Hörnerkirchen: Brennt Holzschuppen - Feuerwehr verhindert Ausbreitung auf Garagen und Häuser

Datum: Freitag, 24. Juli, 21.02 Uhr +++ Einsatzort: Brande-Hörnerkirchen, Drosselkamp +++ Einsatz: FEU (Feuer Standard)

Brande-Hörnerkirchen - Die Freiwilligen Feuerwehren Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn, Bokel und Westerhorn haben am Freitagabend (24. Juli) mit ihrem Einsatz ein Großfeuer im Ortskern von Brande-Hörnerkirchen verhindert. Aus noch unklarer Ursache war ein Schuppen dem angrenzenden Brennholzlager des Nachbargrundstücks in Brand geraten - beides direkt angebaut an eine Doppelgarage, die zu zwei Doppelhäusern gehört. Beim Eintreffen der um 21.02 Uhr alarmierten Kräfte schlugen Flammen hinter der Garage in den Abendhimmel. Die Feuerwehren nahmen unter der Einsatzleitung von Hörnerkirchens Wehrführer Joachim Hensel von drei Seiten insgesamt fünf handgeführte Strahlrohre vor. So konnten sie das offene Feuer schnell eindämmen, bevor es auf weitere Gebäude übergriff. Lediglich die Garagen wurden noch leicht beschädigt. Nach 80 Minuten war der Einsatz für die etwa 50 ehrenamtlichen Helfer beendet. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache ermittelt die Kripo. Angaben dazu und über die Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Kräfte

FF Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn: 20 mit 2 Fahrzeugen FF Bokel: 15 mit 1 Fahrzeug FF Westerhorn: 20 mit 3 Fahrzeugen KFV Pinneberg: Pressesprecher

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