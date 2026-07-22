Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Wedel: Brand im Dachbereich eines Gewerbebetriebes in Wedel - Feuerwehr verhindert Brandausbreitung

Pinneberg (ots)

Datum: Dienstag, 21. Juli 2026, 17:19 Uhr +++ Einsatzort: Wedel, Feldstraße +++ Einsatz: Feuer, 2 Löschzüge (FEU 2)

In einem Gewerbebetrieb an der Feldstraße ist es am Dienstagnachmittag zu einem Brand im Dachbereich gekommen. Durch das koordinierte Vorgehen der Feuerwehren aus Wedel und Pinneberg konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Um 17:19 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wedel zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. In dem Betrieb werden unter anderem Verpackungsmaterialien hergestellt. Die Einsatzleitung übernahm der stellvertretende Wehrführer der Feuerwehr Wedel, Sebastian Meisel.

Bei der Erkundung nahmen die Einsatzkräfte zunächst Brandgeruch wahr. Wenig später wurde unterhalb der Dachkonstruktion eine Rauchentwicklung festgestellt, die sich innerhalb kurzer Zeit zu einer starken Rauch- und Flammenentwicklung im Dachbereich ausweitete.

Die Feuerwehr leitete umgehend einen Innenangriff ein und bereitete parallel die Brandbekämpfung über die Drehleiter vor. Durch das koordinierte Vorgehen konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zur Unterstützung wurde die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg nachalarmiert. Insgesamt waren etwa 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz.

Für die Nachlöscharbeiten kam unter anderem eine Feuerwehrdrohne zum Einsatz, um Glutnester zu lokalisieren und die Brandstelle fortlaufend zu beurteilen. Über die Drehleiter wurde Einsatzkräften unter Atemschutz der Zugang zur Dachfläche ermöglicht. Dort wurden mit schwerem Gerät Abluftöffnungen geschaffen. Anschließend wurde das Gebäude mit Überdruckbelüftern entraucht. Aufgrund der verwinkelten Gebäudestruktur mit mehreren An- und Umbauten gestaltete sich dies zeitaufwendig. Um alle Brandstellen und Glutnester erreichen zu können, musste die Dachkonstruktion im betroffenen Bereich umfangreich geöffnet werden.

Mehrere Mitarbeitende konnten das Gebäude eigenständig und unverletzt verlassen.

Der DRK-Ortsverband Wedel übernahm während des kräftezehrenden Einsatzes die Getränkeversorgung der Einsatzkräfte. Auch Wedels Bürgermeisterin Julia Fisauli-Aalto machte sich vor Ort ein Bild von der Lage.

Der Einsatz endete gegen 23:00 Uhr. Anschließend erfolgte an der Feuerwache die Nachbereitung der eingesetzten Fahrzeuge und Geräte.

Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Angaben zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Kräfte

FF Wedel: ca. 55 mit 12 Fahrzeugen FF Pinneberg: 23 mit 5 Fahrzeugen KFV Pinneberg: 3 mit 3 Fahrzeugen Einsatzleitung: Sebastian Meisel, stellvertretender Wehrführer FF Wedel

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