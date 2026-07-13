Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Dachstuhlbrand Feuer G und Starkregenereignis mit anschließendem Ausnahmezustand in Elmshorn

Pinneberg (ots)

Um 18:44 wurde die Feuerwehr Elmshorn zur einem Dachstuhlbrand in der Hebbelstraße 18 nach vermutetem Blitzeinschlag gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte entwickelte sich aus der schwarzen Rauchentwicklung im Firstbereich ein offener Flammenschlag. Erschwert wurde der Einsatz durch einsetzenden Starkregen und die über Elmshorn festsitzende Gewitterzelle. Dieses verhinderte den Einsatz der beiden bereitstehenden Drehleitern. Aufgrund von Blitzschlaggefahr durften diese nicht in Einsatz gebracht werden. Mittels Innenangriff unter schweren Atemschutz konnte das Feuer im Dachgeschoss gelöscht werden. Parallel wurde das Einfamilienhaus zweimal auf die im Gebäude vermutete Bewohnerin abgesucht. Eine Person wurde nicht angetroffen. Noch wären des laufenden Einsatzes kamen Paralleleinsätze fast ausschließlich durch Starkregen verursacht hinzu. Für die Feuerwehr Elmshorn wurde Vollalarm ausgelöst. Die Nachbarfeuerwehr Klein Nordende sowie ein Löschzug der Feuerwehr Pinneberg wurden alarmiert. Innerhalb kürzester Zeit waren Straßen überflutet, Keller und Tiefgaragen unter Wasser sowie die Bahnunterführungen "Badewanne" (Hamburger Straße), Wasserstraße, Geschwister Scholl Straße und Bauerwerg vollgelaufen. Drei weitere Bandeinsätze wurden ebenfalls gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits alle alarmierten Einsatzkräfte: FFW Elmshorn FFW Klein Nordende FFW Löschzug Pinneberg

gebunden. Weitere Kräfte wurden nachalarmiert: FFW Kölln-Reisiek FFW Bereitschaftszug Süd FFW Bereitschaftszug Nord Technische Einsatzleitung THW Elmshorn, Pinneberg, Barmstedt Stadtentwässerung Elmshorn DRK Verpflegungskomponente Kreisbrandmeister und Stellvertreter.

Das Deutsche Rote Kreutz baute die Verpflegungsstation für die sich im Einsatz befindlichen Kräfte auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes am Wedenkamp auf. Die Wetterlage entspannte sich im Laufe des späten Abends. Neuer Regen wurde nicht mehr angekündigt. Das tidebedingt ablaufende Wasser in der Krückau begünstigte den Ablauf des Regenwassers. Der Erste Stadtrat von Elmshorn Michael Leske, vertrat den im Urlaub befindlichen Oberbürgermeister Erik Sachse. Er machte sich persönlich ein Bild von den Einsätzen in der Stadt. Er wurde unterstützt von Dörte Engelbrecht aus dem Ordnungsamt. Die Stadtentwässerung vertreten durch Thomas Beiersdorf unterstützte die Einsatzleitung. Ebenfalls war der Kreiswehrführer, Stefan Mohr, sowie sein Stellvertreter Christian Grundorf vor Ort, um die Einsatzleitung zu beraten. In der der Spitze waren mehr als 220 Kräfte von Feuerwehr, THW, Rettungsdienst, DRK und Polizei im Dauereinsatz. Über 130 Einsatzstellen waren zu bearbeiten. Aktuell sind 45Einsatzstellen offen.

Einsatzleiter der Feuerwehr Elmshorn:

Patrick Gravert

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell