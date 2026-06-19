Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Absage der Veranstaltung aufgrund Wetterlage!!! Die Veranstaltung wird auf den Samstag, den 27.06.2026 verschoben

Pinneberg (ots)

"Flieg dem Krebs davon" wird wetterbedingt verschoben

Die für Samstag, den 20. Juni 2026, geplante Veranstaltung "Flieg dem Krebs davon" muss aufgrund der vorhergesagten Wetterlage verschoben werden.

Nach intensiver Beratung mit dem Deutschen Wetterdienst sowie einer sorgfältigen Bewertung der aktuellen Wetterprognosen ist davon auszugehen, dass sich im Laufe des Tages Gewitter entwickeln werden. Nach derzeitiger Einschätzung müsste der Flugbetrieb spätestens gegen Mittag eingestellt werden.

Die Sicherheit der teilnehmenden Kinder, ihrer Familien sowie der eingesetzten Pilotinnen und Piloten hat für die Organisatoren oberste Priorität. Um niemanden unnötigen Risiken auszusetzen und allen Beteiligten einen sicheren sowie unbeschwerten Erlebnistag zu ermöglichen, wurde die Entscheidung getroffen, die Veranstaltung auf den 27. Juni 2026 zu verschieben.

Die Veranstaltung wird am Samstag, den 27. Juni 2026, in gleicher Form nachgeholt. Die eingeladenen Familien sowie alle beteiligten Pilotinnen und Piloten wurden beziehungsweise werden entsprechend informiert.

Die Organisatoren bedanken sich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern für ihr Verständnis und freuen sich darauf, den Kindern in einer Woche einen unvergesslichen und vor allem sicheren Tag ermöglichen zu können.

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