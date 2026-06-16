Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Feuerwehr unterstützt die Aktion: "Flieg dem Krebs davon" Samstag den 20.06.2026 auf dem Flugplatz Uetersen/Heist.

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Pinneberg (ots)

"Flieg dem Krebs davon" geht in die nächste Runde

Am Samstag, den 20. Juni 2026, von 9 bis 17 Uhr findet erneut die besondere Aktion "Flieg dem Krebs davon" statt. Auch in diesem Jahr erhalten bis zu 18 Kinder, die die Intensivphase ihrer Krebstherapie erfolgreich abgeschlossen haben, gemeinsam mit ihren Familien die Möglichkeit, mit erfahrenen Pilotinnen und Piloten zu einem unvergesslichen Rundflug abzuheben.

Der Flug steht symbolisch für einen Neubeginn und soll den Kindern nach einer schweren Zeit Mut, Freude und Zuversicht schenken. Für viele der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird dieser Tag ein ganz besonderes Erlebnis sein, das lange in Erinnerung bleibt.

Möglich wird die Aktion durch das Engagement zahlreicher Unterstützerinnen und Unterstützer. Neben der für den Flugplatz zuständigen Feuerwehr aus Heist beteiligen sich auch mehrere Pilotinnen und Piloten, die selbst ehrenamtlich im Feuerwehrdienst aktiv sind. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, den Kindern und ihren Familien einen außergewöhnlichen Tag voller positiver Eindrücke zu ermöglichen.

Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind herzlich eingeladen, diese besondere Veranstaltung zu besuchen und über das Engagement der zahlreichen Helferinnen und Helfer sowie die bewegenden Geschichten der teilnehmenden Familien zu berichten.

Gerne können Sie unter den unten stehenden Kontaktdaten mit Dennis Renk einen Termin in dem oben genannten Zeitraum vereinbaren.

Weitere Informationen zur Aktion finden Sie unter:

[https://flieg-dem-krebs-davon.vercel.app/](https://flieg-dem-krebs-davon.vercel.app/)

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