Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Feuer in leerstehenden Gewerbegebäude

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Pinneberg (ots)

Datum: Samstag, 13. Juni 2026, 20.22 Uhr +++ Einsatzort: Schenefeld, Kiebitzweg +++ Einsatz: FEU 2 (Feuer, zwei Löschzüge)

Um 20:22 Uhr wurde die Feuerwehr Schenefeld am Samstagabend zu einer Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Gewerbegebäude alarmiert. Bereits während der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung aus dem ehemaligen Gewerbekomplex sichtbar.

Das betroffene Objekt war bereits in den vergangenen Tagen mehrfach Einsatzort der Feuerwehr aufgrund von Feuermeldungen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde aus mehreren Gebäudeteilen eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Aufgrund der Lage entschied der Einsatzleiter der Feuerwehr Schenefeld, Wehrführer Tomas Berens, weitere Kräfte nachzualarmieren und erhöhte um 20.41Uhr das Einsatzstichwort auf FEU 2 (Feuer, zwei Löschzüge. Neben dem Vollalarm für die Feuerwehr Schenefeld wurde auch die Feuerwehr Halstenbek zur Unterstützung angefordert.

Aufgrund der intensiven Rauchentwicklung und der damit verbundenen möglichen Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung veranlasste die Feuerwehr über die Leitstelle West die Auslösung einer Warnmeldung über die Warn-App NINA. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Im Verlauf des Einsatzes wurden zwei voneinander getrennte Brandstellen im Gebäude lokalisiert. Beide Brände konnten durch die eingesetzten Einsatzkräfte erfolgreich bekämpft und gelöscht werden.

Besonders herausfordernd war die Lage aufgrund der unmittelbaren Nähe des Brandobjekts zur Feuerwache Schenefeld. Zudem befanden sich die Privatfahrzeuge der ehrenamtlichen Einsatzkräfte, die zur Feuerwache eilten, in direkter Nachbarschaft zum Einsatzort. Dadurch war besondere Aufmerksamkeit erforderlich, um eine Gefährdung der Fahrzeuge und der Einsatzkräfte auszuschließen.

Nach rund einer Stunde waren beide Brandstellen vollständig gelöscht. Die anschließenden Nachlöscharbeiten sowie die Sicherung der Einsatzstelle dauerten jedoch noch bis weit nach Mitternacht an. Hintergrund war unter anderem die erforderliche Dekontamination von Einsatzkräften, Schutzkleidung und Ausrüstung aufgrund einer möglichen Kontamination durch asbesthaltige Baustoffe im Gebäude. Entsprechende Schutz- und Hygienemaßnahmen machten umfangreiche Aufräum- und Sicherungsarbeiten erforderlich.

Der stv. Kreiswehrführer Christian Grundorf machte sich am Einsatzort ein Bild von der Lage.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu obliegen der Polizei.

Eingesetzte Kräfte:

Feuerwehr Schenefeld: 45 Einsatzkräfte mit 5 Fahrzeugen, Feuerwehr Halstenbek: 43 Einsatzkräfte mit 9 Fahrzeugen, KFV-Pinneberg: 3 Einsatzkräfte mit 3 Fahrzeugen, Rettungsdienst (RKiSH): 2 Einsatzräfte mit 1 Fahrzeug, Polizei: 4 Einsatzkräfte mit 2 Fahrzeugen

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