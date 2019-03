Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Elmshorn: Brand in leerstehender Gewerbehalle in der Innenstadt führt zu Großeinsatz für die Feuerwehr

Pinneberg (ots)

Einsatzort: Elmshorn, Vormstegen +++ 30.3.2019 +++ 16.38 +++ FEU 2 (Feuerwehr, zwei Löschzüge) +++ Gebäudebrand

Der Brand in einem leerstehenden Gewerbebetrieb mitten in der Elmshorner Innenstadt hat am heutigen Sonnabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Anrufer hatten gegen 16.38 Uhr Flammen in den alten Lagerhallen eines Eisenhandel-Unternehmens am Vormstegen gemeldet. Aufgrund einer Vielzahl von Notrufen und einer dichten schwarzen Rauchwolke über der Innenstadt ließ Einsatzleiter Jörg Eggers die Alarmstufe von FEU Standard auf FEU 2 erhöhen und Vollalarm für die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn auslösen.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte schlugen Flammen aus einem Fenster der Lagerhalle. Außerdem drang an mehreren Stellen dichter Rauch aus dem ausgedehnten Gebäudekomplex. Mit einem gezielten Löschangriff von außen sowie durch einen Atemschutztrupp von innen war der Brand jedoch schnell gelöscht. Zusätzlich hatte der Einsatzleiter die Drehleiter und das Teleskopmastfahrzeug in Stellung bringen lassen, um die Löscharbeiten von oben zu unterstützen. Parallel erkundeten mehrere Atemschutztrupps das völlig verqualmte Gebäude, um weitere Brandherde auszuschließen.

In der Spitze waren 44 Feuerwehrmänner und -frauen im Einsatz, davon 26 unter Atemschutz.

Nach ersten Erkenntnissen war in einem ehemaligen Anlieferungsbereich der Halle gelagertes Verpackungsmaterial aus Kunststoff in Brand geraten. Das brennende Kunststoff entfaltete eine enorme Hitze, der die Eternitplatten auf dem Dach auf einer Fläche von etwa zehn Quadratmetern nicht standhielten. Die Platten platzten. Durch die geborstene Dachbedeckung konnte dann der starke schwarze Rauch über dem Objekt aufsteigen.

Die Löscharbeiten fanden unter den Augen zahlreicher Schaulustiger statt. Denn auf dem benachbarten Marktplatz findet zurzeit ein Jahrmarkt statt. Diesem Umstand war es vermutlich auch zu verdanken, dass der Brand so schnell entdeckt und gelöscht werden konnte.

Für die Besucher des Volksfestes bestand keine Gefahr. Der Jahrmarkt lief während des Einsatzes ohne Unterbrechung weiter.

Gegen 18 Uhr war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr rückte wieder ein.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

