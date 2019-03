Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Appen: Großbrand überschattet Verabschiedung des langjährigen stellvertretenden Wehrführers

Pinneberg (ots)

Einsatzort: Appen, Op de Hoof +++ 29.3.2019 +++ 18.59 +++ FEU G Gebäudebrand

Die Verabschiedung ihres langjährigen stellvertretenden Wehrführers Gerhard Sonntag hatten sich die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Appen auch anders vorgestellt. Die Brandschützer waren gerade dabei, sich für einen Fackelzug zu Ehren Sonntags zu formieren, als sie über der Straße Op de Hoof eine schwarze Rauchwolke aufsteigen sahen. Noch während ein Löschfahrzeug zur Erkundung besetzt wurde, piepten auch schon die Funkmeldeempfänger. Anrufer hatten bei der Leitstelle eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude gemeldet.

Als Wehrführer Thomas Runge am Einsatzort eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem rückwärtigen Bereich eines kombinierten Wohn- und Bürogebäudes. Runge ließ darauf hin das Einsatzstichwort auf FEU G erhöhen und forderte die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg nach. Aus der Kreisstadt rückten zunächst die Einsatzkräfte aus Waldenau an, weil die ehrenamtlichen Brandbekämpfer der Hauptwache in einem anderen Einsatz an der Dr.-Theodor-Haubach-Straße gebunden waren. Sie rückten später nach Appen nach.

Den Einsatzkräften aus Appen und Pinneberg gelang es in einem Angriff von innen und außen die Flammen schnell zu ersticken. Allerdings hatte die Brand bereits vor Eintreffen der Feuerwehr auf den Dachstuhl übergegriffen. Da die Pinneberger Drehleiter aufgrund der engen Bebauung nicht eingesetzt werden konnte, erwies sich die Brandbekämpfung als mühselig. Über Steckleitern mussten die Dachziegel aufgenommen werden. Zwei Trupps unter Atemschutz suchten darüber hinaus im Gebäude nach Glutnestern und löschten dieses ab. Aufgrund des Einsatzes vieler Atemschutztrupps brachte der Kreisfeuerwehrverband frische Atemluftflaschen an die Einsatzstelle.

Gegen 21 Uhr war das Feuer weitgehend gelöscht, so dass die Appener Kameraden aus dem Einsatz entlassen werden konnten, um doch noch wie geplant Gerhard Sonntag zu verabschieden.

Die Nachlöscharbeiten übernahm die Feuerwehr aus Pinneberg, die zurzeit noch an der Einsatzstelle ist.

Zur Brandursache und Schadenshöge können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Insgesamt waren rund 60 Feuerwehrleute aus Appen, Pinneberg sowie des Kreisfeuerwehrverbandes im Einsatz.

