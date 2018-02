1 weiterer Medieninhalt

Pinneberg (ots) - ABC-Dienst/Löschzug Gefahrt: Wilfried Schultz erstes Ehrenmitglied der Spezialeinheit / Jahreshauptversammlung

Datum: Freitag, 23. Februar 2018 +++ Ort: FTZ Tornesch-Ahrenlohe

Tornesch-Ahrenlohe - Wohl keiner hat den ABC-Dienst/Löschzug Gefahrgut des Kreises Pinneberg so geprägt wie Wilfried Schultz seit 1976. Er war der erste - und bis zur Jahreshauptversammlung am Freitag auch einzige - Kassenwart der Spezialeinheit. Er war Zugführer und von 2007 bis 2014 deren Fachdienstleiter. Nun ist der Neuendeicher das erste Ehrenmitglied, denn mit dem vollendeten 67. Lebensjahr endete zwangsweise die aktive Zeit in der Feuerwehr, und damit auch die im ABC-Dienst. "Das ist einmalig", fasste Jürgen Tober zusammen. Der Fachbereichsleiter Ordnung ist in der Pinneberger Kreisverwaltung praktisch der oberste Katastrophenschützer. Er überreichte Schultz als Dank eine Flasche guten Wein. Vom ABC-Dienst selbst erhielt Schultz einen großen Präsentkorb samt seinem Helm mit einer aufgeklebten "50", der ehemaligen Funkrufkennung der Einheit. "Die Zeit im LZG war prägend", fasste Schultz die 41 Jahre zusammen. "Es war Kameradschaft durch und durch. Die Zusammenarbeit mit allen war wirklich vorbildlich gewesen." In die Fußstapfen der Kassenführung tritt nun der neu gewählte Kassenwart Lars-Ole Hansen (Tornesch). Während der Versammlung in der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Tornesch-Ahrenlohe blickte Fachdienstleiter Markus Ketelsen (Hasloh) auf ein Jahr 2017 mit insgesamt 18 Alarmierungen zurück. Darunter waren allein zehn Fachberatungen, aber auch langwierige Einsätze wie die Unterstützung der FF Barmstedt bei Austritt von Ammoniak in einem Betrieb. 67 Männer und Frauen stehen dafür zusätzlich zu ihrem Dienst in der örtlichen Wehr oder auch beim Technischen Hilfswerk bereit. Diese sind auch in der Ausbildung von Kameraden aller Wehren engagiert. "Das sind sehr gute Lehrgänge geworden", sagte Ketelsen über die immer wieder weiter verfeinerten Module der Ausbildung "Gefährliche Stoffe und Güter". Mehrere Wehren hatten sich Gerätschaften und Fähigkeiten des ABC/Dienstes auch an der FTZ zeigen lassen. "Das bedeutet natürlich etwas Auswand, ist aber eine gute Werbung für uns", so Ketelsen. Die Ausstattung wird laufend modernisiert. Gerade fertiggestellt ist ein Gerätewagen-Logistik, der demnächst in Dienst gestellt werden kann. Rainer Röpcke von der Kreisverwaltung kündigte bei seinem letzten Besuch der Jahreshauptversammlung vor seinem Ruhestand an, dass auch der Auftrag für ein drittes Wechselladerfahrzeug gerade erteilt worden ist. Hinzu sollen dieses Jahr noch Messgeräte und die Ausstattung für eine Notfallstation kommen. Jürgen Tober hatte zuvor betont, dass der Kreis auch künftig darin investieren werde. "Sie können sich auf uns verlassen", sagte er den ehrenamtlichen Helfern, deren Engagement er ausdrücklich lobte: "Sie arbeiten für den Kreis - und das machen Sie super." Diesem schloss sich Kreiswehrführer Frank Homrich, der mit seinem Stellvertreter Stefan Mohr der Versammlung beiwohnte und einige Ehrungen und Beförderungen vornahm, an.

Wahlen zum Kassenwart: Lars Ole Hansen (FF Tornesch); zum stellv. Kassenwart: Oliver Baumgarten (FF Kölln-Reisiek); zum Gruppenführer ELW: Christian Frank (FF Kummerfeld); zum stellv. Gruppenführer ELW: Andre Treder (FF Quickborn); zum stellv. Gruppenführer Dekon: Philip Mielke (FF Bilsen), zum stellv. Gruppenführer Technik: René Ketelsen (FF Hasloh), zum Kassenprüfer: Thomas Göttsche (FF Kölln-Reisiek)

Ehrungen Bronzene Florianmedaille des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg für 10 Jahre Mitarbeit im ABC-Dienst: Lars Boehnke (FF Hemdingen), Markus Müller (FF Barmstedt), Timo Gerkens (FFPinneberg), Gerrit Liebke (FF Elmshorn), Philip Mielke (FF Bilsen), Andre Treder (FF Quickborn) Silberne Florianmedaille für 15 Jahre: Erich Arndt (FF Kummerfeld), Torsten Biermann (FF Barmstedt), Christoph Supthut (FF Pinneberg), Alexander Supthut (FF Pinneberg)

Beförderung zum Brandmeister: Jens Benölke (Fachberater Chemie) Verabschiedung: Gerrit Feddern (FF Barmstedt), Michael Körner (FF Pinneberg)

