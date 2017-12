FW-PI: Klein Nordende: Blockhütte abgebrannt

Pinneberg (ots) - Datum: Freitag, 22. Dezember 2017, 17.50 Uhr +++ Einsatzort: Klein Nordende, Sandweg +++ Einsatz: FEU (Feuer standard)

Klein Nordende - Am Freitagabend ist in Klein Nordende eine Blockhütte (Maße ca. 4 x 8 Meter) abgebrannt. Als die um 17.50 Uhr alarmierte Freiwillige Feuerwehr Klein Nordende eintraf, stand das Haus bereits in Vollbrand. Mehrere Anrufer hatten den vom Sandweg (Bundesstraße 431) gut sichtbaren Brand gemeldet. Die FF Klein Nordende setzte bis zu vier C-Rohre zur Brandbekämpfung ein. Die Wasserversorgung wurde aus einem künstlichen See mittels einer tragbaren Pumpe sichergestellt. Abschließend wurden die Holzbalken mit einem Bagger auseinandergezogen, um alle Glutnester abzulöschen. Diese dauern aktuell (19.20 Uhr) noch an. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist unklar; die Polizei ermittelt. Die ebenfalls mit einer Gruppe alarmierte FF Elmshorn brauchte nicht einzugreifen. Die B431 wurde im Bereich der Einsatzstelle von der Polizei halbseitig gesperrt und der Verkehr wechselweise an dieser vorbei geleitet.

Kräfte FF Klein Nordende: ca. 35 mit fünf Fahrzeugen FF Elmshorn: acht mit zwei Fahrzeugen Kreisfeuerwehrverband Pinneberg: stellv. Kreiswehrführer Stefan Mohr, Pressesprecher Rettungsdienst RKiSH: 1 RTW in Bereitstellung Polizei: mehrere Streifenwagen.

