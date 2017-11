FW-PI: Seester: Feuerwehr löscht Schornsteinbrand bei Reetdachhaus

Pinneberg (ots) - Seester: Feuerwehr löscht Schornsteinbrand bei Reetdachhaus Datum: Dienstag, 14. November 2017, 21.43 Uhr Einsatzort: Seester, Kurzenmoor Einsatz: FEU2 (Feuer, zwei Züge) Seester - Am Dienstagabend sind die freiwilligen Feuerwehren Seester und Klein Nordende um 21.43 Uhr zu einem Schornsteinbrand in die Straße Kurzenmoor alarmiert worden. Bei Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage. Aus dem Schlot stoben Funken und Glut. Einsatzleiter Hermann Stieler, Wehrführer in Seester, forderte daher zusätzlich die Drehleiter der FF Elmshorn an. Insgesamt waren etwa 80 Kräfte im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr setzte im Innenangriff unter Atemschutz einen Pulverlöscher ein, um im Schlot die Glut zu ersticken, Wasser verbietet sich an dieser Stelle als Löschmittel. Außen setzte die Wehr drei C-Rohre ein, um das Reetdach zu schützen. Das gelang. Die Einsatzstelle wurde abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Einsatzdauer: ca. zweidreiviertel Stunden. Es war nicht das erste Mal, dass die Feuerwehren an diesem Objekt einen Schornsteinbrand gelöscht haben. Gegenüber der Einsatzleitung hat der Besitzer am Dienstagabend signalisiert, seinen Schornstein sanieren zu lassen. Kräfte: FF Seester: drei Fahrzeuge FF Klein Nordende: vier Fahrzeuge FF Elmshorn: vier Fahrzeuge KFV Pinneberg: Schlauchwagen, Kreiswehrführer Frank Homrich, Pressesprecher Zusammen: 80 Kräfte

