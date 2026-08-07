Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260807.1 - Bilsen/Itzehoe: Folgemeldung1: Fahndung nach Tatverdächtigen nach Trickdiebstahl

Bilsen (ots)

Nachdem es im März in Bilsen zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer Rentnerin gekommen war, fahndete die Polizei mit einem Foto öffentlich nach einem möglichen Tatverdächtigen. Der betagten Dame wurde damals unter einem Vorwand eine Geldkassette entwendet. Nun meldete sich die auf dem Foto gezeigte Person über einen Anwalt bei der Polizei.

Nachdem die Polizei öffentlich mit einem Foto nach einem Mann suchte, der eine Annonce bei einem Zeitungsverlag aufgegeben haben soll, steht die Identität nun fest. Es handelt sich bei der Person auf dem Foto um einen 23-jährigen Mann aus Kiel. Er soll bei einem Zeitungsverlag eine Annonce aufgegeben haben, in der nach einem Akkordeon gesucht werde.

Im späteren Verlauf soll es in Bilsen zu einer Übergabe eines solchen Instrumentes gekommen sein. Dabei lenkten zwei Täter eine Rentnerin ab und entwendeten eine Geldkassette. Inwiefern der Mann an dem Tatgeschehen in Bilsen und/oder den Taten im Kreis Steinburg beteiligt ist, soll im weiter laufenden Ermittlungsverfahren geklärt werden.

Wir bitten um Löschung des in unserer Erstmeldung (https://t1p.de/txm9y) übersandten Lichtbildes.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell