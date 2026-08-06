Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260806.2 - Elmshorn: Wichtiger Zeuge nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Elmshorn (ots)

Bereits am vergangenen Samstag, 01.08.2026, kam es in der Straße Kaltenweide in Elmshorn in einem PKW zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Dabei soll der Mann massiv auf die Frau eingewirkt haben. Ein Passant dürfte die Tat beobachtet haben, weshalb der Mann von der Frau abließ und den Wagen verlassen habe. Die Kriminalpolizeistelle Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Passanten und weiteren Zeugen.

Dem Ereignis vorausgegangen waren zunächst verbale Streitigkeiten, die bereits auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Adolph-Kolping-Straße in Elmshorn begannen. Danach setzte sich die Frau in ihren PKW. Der Mann soll auf dem Beifahrersitz Platz genommen haben. Auf der weiteren Fahrt soll der Streit so eskaliert sein, dass der Beifahrer im Bereich der Kaltenweide 260 mit massiver Gewalt auf seine Partnerin eingewirkt haben soll. Die Frau konnte ihren roten Hochdachkombi zum Stehen bringen.

Vermutlich, als ein Passant auf das Geschehen im Fahrzeug, das sich zwischen 18:00 Uhr und 18:15 Uhr ereignet haben soll, aufmerksam geworden sei, habe sich der Beifahrer aus dem Auto entfernt. Die Fahrerin erstattete Anzeige. Das Sachgebiet 1 der Kriminalpolizeistelle in Elmshorn hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen und sucht nun nach dem Passanten.

Aber auch weitere Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen auf dem Supermarktparkplatz oder im Wagen der Geschädigten machen können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt Kriminalpolizeistelle Elmshorn unter der Rufnummer 04121 - 8030 oder per Email über sg1.elmshorn.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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