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POL-SE: 20260806.1: Tornesch - Motorradfahrer verletzt nach Verkehrsunfall - Unfallgegner entfernt sich unerlaubt - Zeugen gesucht

POL-SE: 20260806.1: Tornesch - Motorradfahrer verletzt nach Verkehrsunfall - Unfallgegner entfernt sich unerlaubt - Zeugen gesucht
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Tornesch (ots)

Am Montag (03.08.2026) kam es in der Ahrenloher Straße in Tornesch an der Einmündung zur A 23 Anschlussstelle Tornesch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei nicht unerheblich. Der Unfallgegner flüchtete umgehend vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 22:40 Uhr befuhr ein 56-jähriger aus dem Kreis Pinneberg mit seinem Motorrad, Marke Honda, die Ahrenloher Straße aus Ellerhoop kommend in Richtung Tornesch. Auf Höhe der Einmündung zur Auffahrt der A 23 Richtung Süden kam ihm ein Pkw entgegen, welcher unmittelbar vor ihm auf die Auffahrt abbog. Der Motorradfahrer kollidierte daraufhin mit dem Pkw. Er verletzte sich hierbei nicht unerheblich und musste durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Der Unfallgegner flüchtete nach der Kollision umgehend auf die A 23 und entfernte sich damit unerlaubt vom Unfallort.

Aufgrund der vorherrschenden Dunkelheit konnte das flüchtige Fahrzeug lediglich als dunkler Kleinwagen beschrieben werden. Durch das Unfallgeschehen dürften auf der rechten Fahrzeugseite, vermutlich im vorderen Bereich, Schäden an der Karosserie entstanden sein.

Die Polizeistation Uetersen führt die Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht und sucht nun Zeugen des Unfallgeschehens. Insbesondere bitten die Ermittler umliegende Kfz-Werkstätten um Hinweise auf angelieferte Fahrzeuge mit einschlägigen Unfallschäden.

Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04122 / 7053-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Niklas Stäß
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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