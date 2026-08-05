Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260805.1: A 23 Richtung Norden - Pkw-Fahrer gefährdet Straßenverkehr durch Ausbremsen anderer Fahrer - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

A 23 (ots)

Am Montag (03.08.2026) kam es zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen durch einen Verkehrsteilnehmer auf der BAB 23 in Fahrtrichtung Norden. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte.

Gegen 08:30 Uhr befuhr ein weißer Seat Leon mit Düsseldorfer Kennzeichen die BAB 23 zwischen Itzehoe und Heide und fiel dort mehrfach aufgrund riskanter Fahrmanöver auf.

Zunächst habe er auf der Strecke zwischen den Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Itzehoe-Nord einen Pkw und einen Lkw mit hoher Geschwindigkeit rechts auf dem Standstreifen überholt. Anschließend fiel er erneut auf, nachdem er einen weiteren Pkw auf Höhe der Störbrücke auf dem Hauptfahrstreifen erst geschnitten und daraufhin ausgebremst habe.

Eine Vorbeifahrerin beobachtete letztere Situation und hupte ihn bei einem eigenen Überholvorgang an, um auf die gefährliche Fahrweise aufmerksam zu machen. Der Fahrer überholte diese danach rechts, scherte vor ihr ein und bremste sie ebenfalls aus. Sie habe nur durch das Einleiten einer Gefahrenbremsung die Kollision vermeiden können. Dabei musste sie von etwa 160 km/h auf 90 km/h abbremsen. Sie verständigte die Polizei.

Die eingesetzten Beamten stellten das Fahrzeug im Bereich der AS Heide-Süd fest, wo der Fahrzeugführer erneut einen Pkw rechts überholte und nach dem Wechseln auf die Überholspur anschließend selbst die Geschwindigkeit vor dem Überholten reduzierte.

Die Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn kontrollierten den Fahrzeugführer daraufhin. Dabei handelte es sich um einen 40-jährigen Mann aus Dorsten, Nordrhein-Westfalen (deutsche Staatsangehörigkeit). Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein und unterbunden die Weiterfahrt.

Der Fahrer wird sich in einem Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch fehlerhaftes Überholen und wegen Nötigung verantworten müssen.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es am Tattag bereits zu ähnlich gelagerten Taten durch den Beschuldigten gekommen sein könnte.

Verkehrsteilnehmer, denen das Fahrverhalten des weißen Seat Leon mit Düsseldorfer Kennzeichen an dem Tag ebenfalls aufgefallen war oder die ggf. selbst durch diesen geschädigt wurden, werden gebeten, sich beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn zu melden.

Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04121 / 4092-0 entgegengenommen.

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