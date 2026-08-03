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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260803.1 - Elmshorn: Folgemeldung 1: Wiederholte Einbrüche in Fahrradgeschäft - Zeugen gesucht

Elmshorn (ots)

Zwischen dem 25.07.2026 und dem 29.07.2026 kam es in der Schulstraße in Elmshorn zu zwei Einbrüchen in ein Fahrradgeschäft. Die bislang unbekannten Täter entwendeten mehrere E-Bikes. Die Polizei suchte nach Zeugen. Jetzt konnte ein dringend Tatverdächtiger festgenommen werden. Ein Richter ordnete die Untersuchungshaft an.

Nach zwei Einbrüchen in das Fahrradgeschäft in der Schulstraße in Elmshorn hatte die Kriminalpolizeistelle Elmshorn die Ermittlungen aufgenommen. Dank der intensiven Arbeit nahmen die Beamten am Freitagvormittag (31.07.2026) einen 44-jährigen Deutschen fest. Noch am selben Tag erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe eine Vorführung vor dem Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe.

Weil der Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz ist, sah der Richter eine Fluchtgefahr als gegeben und ordnete die Untersuchungshaft gegen den 44-Jährigen an. Er wurde im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Mittätern sowie den aktuellen Standort der Fahrräder dauern indes an. Vor diesem Hintergrund werden weiterhin Zeugen gesucht, die Angaben zu möglichen Komplizen des Festgenommenen und/oder den Verbleib der gestohlenen Fahrräder machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04121-8030 oder per Email über sg2.elmshorn.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Maik Seidel - Pressesprecher
Telefon: 04551 ? 884-2020
E-Mail: oea.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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