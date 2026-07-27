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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260727.1 Hartenholm - Täter erlangen Bargeld bei Wohnungsraub

Hartenholm (ots)

Am späten Mittwochabend des 22.07.2026 drangen zwei bislang unbekannte Täter in das Haus zweier Eheleute in Hartenholm ein. Unter Androhung und Anwendung von massiver Gewalt erlangten sie mehrere Hundert Euro und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betraten gegen 22:45 Uhr zwei maskierte Männer das Grundstück der 59- und 83-jährigen Eheleute und gelangen vermutlich über einen Anbau in den Wohnbereich des Hauses. Hier schlugen die Täter unter anderem mit Schlagwerkzeugen auf die beiden ein. Der 83-jährige Mann musste später mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Täter flüchteten anschließend unerkannt mit Bargeld in Höhe eines oberen dreistelligen Betrages. Trotz sofort eingeleiteter und intensiver Fahndung, bei der auch ein Diensthund und ein Hubschrauber zum Einsatz kamen, konnten die Täter nicht mehr ergriffen werden.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Die Täter beschrieben die Geschädigten wie folgt: Einer der Männer soll etwas kleiner und um die 1,65 m groß und sehr schlank gewesen sein. Er trug eine schwarze Sturmhaube, einen dunklebraunen Hoodie, eine braune Cargohose und sprach mit Akzent. Der zweite Täter soll mit ca. 1,80 m etwas größer und eher dicklich gewesen sein. Er trug neben einer Sturmhaube einen schwarzen Hoodie und eine Tarnfleckhose. Gesprochen hatte der zweite Mann nicht. Beide sollen außerdem Handschuhe getragen haben, deren Innenflächen gummiert und die Handrücken aus Stoff gewesen sein sollen.

Das Sachgebiet 2 der Kriminalpolizeistelle Bad Segeberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines besonders schweren Falles des Raubes sowie wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Wer im besagten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder nähere Angaben zu den möglichen Tätern, sowie deren Verbleib machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04551- 8843110 an die Ermittler zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Maik Seidel - Pressesprecher
Telefon: 04551 ? 884-2020
E-Mail: oea.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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