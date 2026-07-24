Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260724.3 - Norderstedt - Belohnung nach Einbruchdiebstahl in Schule

Norderstedt (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Bad Segeberg

Bereits in der Zeit vom 12.06.2026 bis 14.06.2026 kam es zu einem Einbruch in das Schulzentrum Süd, dortige Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark. Die noch immer unbekannten Täter erbeuteten bei der Tat eine dreistellige Zahl an Laptops. Die Polizei sucht Zeugen.

Näheres hierzu ist der Pressemitteilung vom 16.06.2026 zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6295058

Die gemeinsamen Ermittlungen der Kieler Staatsanwaltschaft und der Ermittler der Kriminalpolizei in Norderstedt führten bislang nicht zur Aufklärung der Tat. Die Behörden suchen nach wie vor Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können.

Ein privates Unternehmen hat zugesichert, eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro (in Worten: zweitausend) für Hinweise zu zahlen, die zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters/der Täterin bzw. der Täter führen. Sollten mehrere Hinweisgeber zur Aufklärung der Straftat maßgeblich beitragen können, wird der vorgenannte Betrag aufgeteilt. Die Belohnung erfolgt ohne Rechtsanspruch.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat werden unter der Rufnummer 040 / 52806-0 entgegengenommen.

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