Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260724.2 - Bad Segeberg: Buntmetalldiebstahl vor der Villa Flath

Bad Segeberg (ots)

Zwischen dem 20.07. und dem 23.07.2026 (Montag bis Donnerstag) entwendeten bislang unbekannte Täter einen Teil des bronzenen Brunnens "Doppelbögiges Tor" vor der Villa Flath in der Bismarckallee in Bad Segeberg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen haben bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 20. Juli und dem 23. Juli 2026 eine halbe Seite der bronzenen Brunnenskulptur "Doppelbögiges Tor" auf dem Grundstück der Villa Flath in der Bismarckallee entwendet. Der oder die Täter trennten dabei einen der beiden Bögen vom Sockel und dem Fundament und transportierten den Bogen ab. Aufgrund der Größe und des Gewichts dürften Hilfsmaterialien und ein Fahrzeug benutzt worden sein.

Die Skulptur wurde 1995 im Rahmen von Projekten zur Kunst im öffentlichen Raum im Vorgarten der Villa aufgestellt und stammt von der finnischen Künstlerin Anneli Sipiläinen.

In den letzten Wochen kam es bereits zu weiteren Diebstählen von Bronzefiguren, so vor dem Finanzamt, auf dem städtischen Friedhof oder vor einer Bankfiliale in der Oldesloer Straße. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist nun Gegenstand laufender Ermittlungen.

In allen Fällen werden nun Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wer kann außerdem etwas zum Verbleib der Gegenstände sagen? Hinweise darauf und auf etwaige Täter nimmt die Polizei in Bad Segeberg unter der Rufnummer 04551-8843110 oder per Email über badsegeberg.pr@polizei.landsh.de entgegen.

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