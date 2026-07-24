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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260724.1 Rellingen - Wer hat Einbruch zur Mittagszeit bemerkt?

Rellingen (ots)

Am 23. Juli 2026 (Donnerstag) kam es in den Mittagsstunden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Kirchenweg in Rellingen. Unbekannte Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt in das Gebäude und entwendeten Schmuck. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürften der oder die Täter zwischen 11:35 Uhr und 12:30 Uhr am gestrigen Donnerstag in das Haus eingedrungen sein. Hier haben er oder sie verschiedene Räumlichkeiten durchwühlt und letztlich Schmuck an sich genommen, mit dem der oder die Täter das Gebäude wieder verließen.

Hinweise auf etwaige Tatverdächtige konnten bislang nicht erlangt werden. Daher erhoffen sich die Ermittler des Sachgebiets 4 der Kriminalinspektion Pinneberg Hinweise aus der Bevölkerung. Auch vor dem Hintergrund, dass die Tat sich zur Mittagszeit ereignet hat und das Gebäude sich in unmittelbarer Nähe zu einer Baumschule befindet.

Wer im besagten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder nähere Angaben zum Tatgeschehen sowie einen möglichen Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04101-2020 oder per Email über SG4.pinneberg.KI@polizei.landsh.de an die Ermittler zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Maik Seidel - Pressesprecher
Telefon: 04551 ? 884-2020
E-Mail: oea.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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