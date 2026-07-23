Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260723.2 Kreis Pinneberg/Kreis Segeberg/Hamburg: Durchsuchungen im Bezug auf Betrugskriminalität

Kreis SE/Kreis PI / Hamburg (ots)

Das Sachgebiet 5 der Kriminalinspektion Pinneberg führte am heutigen Morgen (23.07.2026) sowohl in den Kreisen Pinneberg und Segeberg, als auch in Hamburg Durchsuchungen an mehreren Anschriften durch. Hintergrund waren die Vollstreckungen verschiedener Beschlüsse der Staatsanwaltschaft Itzehoe in Bezug auf Betrugskriminalität.

Zwischen 06:00 Uhr und 11:00 Uhr heute Morgen durchsuchten Einsatzkräfte insgesamt zwölf Objekte im Kreis Pinneberg, im Kreis Segeberg und in Hamburg.

Sieben Beschuldigte im Alter zwischen 30 und 48 Jahren mit deutscher, libanesischer und türkischer Staatsangehörigkeit sind ins Visier der Ermittler geraten. Im Zuge der Durchsuchungen kamen auch das SEK und weitere spezialisierte Kräfte zum Einsatz.

Die Beamten stellten umfangreiches Beweismaterial in Form von Datenträgern und Geschäftsunterlagen, sowie diverse Wertgegenstände und Vermögenswerte sicher. Außerdem fanden die Beamten fünf scharfe Schusswaffen, die sie beschlagnahmten.

Im nächsten Schritt werden die sichergestellten Gegenstände ausgewertet. Vor dem Hintergrund der andauernden Maßnahmen und zur Sicherung des weiteren, noch laufenden Ermittlungsverfahrens können derzeit keine weiteren Angaben zu einzelnen Durchsuchungsorten gemacht oder nähere Details bekannt gegeben werden.

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