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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260723.1 Norderstedt: Vorläufige Festnahmen nach Diebstahlversuch

Norderstedt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (23.07.2026) versuchten drei Männer, von einer Baustelle in Norderstedt Kupferkabel zu entwenden. Die Täter konnten durch eine Überwachungskamera beobachtet werden, sodass innerhalb weniger Minuten mehrere Streifenwagen vor Ort waren. Die Polizei nahm die Diebe im Zuge deren Flucht vorläufig fest. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Gegen 03:00 Uhr in der vergangenen Nacht schlug die Überwachungskamera einer Baustelle im Elfenhagen in Norderstedt an. Der zuständige Sicherheitsdienst meldete daraufhin der Polizei zwei Personen, die gegenwärtig dabei seien, Kabel von einer Trommel abzurollen. Innerhalb weniger Minuten befanden sich mehrere Streifenwagen am Einsatzort. Sie stellten mehrere bereits zum Abtransport vorbereitete Kabelabschnitte fest.

Die Täter flüchteten zwar zunächst zu Fuß, konnten aber durch die eingesetzten Beamten in unmittelbarer Nähe ergriffen und vorläufig festgenommen werden. Eine dritte Person kam den Beamten auf ihrer Anfahrt auf dem Gehweg entgegen. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass auch er an der Tat beteiligt sein dürfte, weshalb er ebenfalls festgenommen wurde. Für weitere Maßnahmen verbrachten die Kräfte die drei Männer zum Revier. Bei den Tätern handelt es sich um einen 23-jährigen Algerier, einen 24-jährigen Bulgaren und einen 33-jährigen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit. Alle drei sind im erweiterten Umfeld ansässig.

Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft Kiel stellten die Polizisten Beweismittel und die Handys der Tätergruppe sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die drei wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen führt nun das Sachgebiet 2 der Kriminalpolizeistelle in Norderstedt. Den Männern wird der Verdacht des versuchten Bandendiebstahls vorgeworfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Maik Seidel - Pressesprecher
Telefon: 04551 ? 884-2020
E-Mail: oea.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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