Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260722.1 Elmshorn - Einbruch am helllichten Tag

Elmshorn (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages (21.07.2026) kam es in Elmshorn zu einem Einbruch in den rückwärtigen Einliegeranbau eines Einfamilienhauses. Nachdem die Täterin oder der Täter sich gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumlichkeiten verschaffte, entwendete sie oder er Schmuck und antike Gegenstände. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Als die 63-jährige Bewohnerin gegen 16:30 Uhr in ihr Haus in der Burdiekstraße zurückkehrte, stellte sie ein geöffnetes Fenster und das Fehlen ihres Schmucks fest. Außerdem entwendete die Täterin oder der Täter vier antike Fotoapparate sowie ein Fernglas. Der Wert liegt insgesamt in einem vierstelligen Bereich.

Die Tat dürfte sich tagsüber am Dienstag, 21.07.2026, in der Zeit zwischen 06:20 Uhr und 16:30 Uhr abgespielt haben. Ob eine Frau, die zwischen 15:00 und 16:00 Uhr bei dem direkten Nachbarn geklingelt hat, mit dem Einbruch in Verbindung gebracht werden kann, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Frau habe in nicht verständlicher und nicht deutscher Sprache gesprochen und dem Anwohner einen Zettel vorgehalten.

Die Ermittlungen führt das spezialisierte Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder nähere Angaben zur Täterin oder zum Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04101-2020 oder per Email über SG4.pinneberg.KI@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

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