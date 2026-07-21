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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260721.3 Pinneberg: Radfahrer verletzt bei Zusammenstoß Passantin und flüchtet

Pinneberg (ots)

Am vergangenen Sonntag (19.07.2026) ereignete sich in der Straße An der Mühlenau in Pinneberg ein Unfallgeschehen, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Ein Radfahrer fuhr frontal gegen sie, suchte nach einem kurzen Gespräch allerdings das Weite. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Um 16:00 Uhr des Sonntagnachmittags war eine 40-jährige Frau aus Pinneberg vom Bahnhof kommend in der Straße Mühlenau in Richtung eines dortigen Supermarktes unterwegs. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sei ihr ein männlicher Radfahrer entgegen gekommen und habe sie aus bislang unbekannter Ursache frontal angefahren. Hierbei sei die Frau leicht verletzt worden. Außerdem sei ihre Hose im Bereich der Oberschenkel erheblich verschmutzt worden.

Ehe man seine Personalien habe austauschen können, sei der Mann wieder in Richtung des Supermarktes davon gefahren. Der Radfahrer hatte eine kräftige, aber nicht adipöse Figur, hatte helle Haut und trug kurze dunkle Haare sowie bis zu einem Kinnbart verlaufende Koteletten. Der Mann hatte ein rundes Gesicht und war mit einem weißen Hemd mit einer breiten Logo-Aufschrift der Marke Balenciaga auf dem Rücken bekleidet. Außerdem trug er eine grüne kurze Hose, offene Pantoletten sowie ein grünes Basecap. Gesprochen habe er in russischer Sprache. Das Rad war ein weißes Damenrad des Herstellers KS Cycling, Modell Vegas, mit Trapezrahmen und einer schwarzen Federgabel. Auf dem Gepäckträger war ein schwarzer Fahrradkorb aus Metall angebracht, in dem sich eine Tasche befunden hatte.

Wer Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer oder seinen Verbleib geben kann, oder den Zusammenstoß gesehen hat, aber auch der Radfahrer selbst, wird gebeten, unter der Rufnummer 04101 - 4980 Kontakt zum zentralen Verkehrsermittlungsdienst der Polizeistation Rellingen aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Maik Seidel - Pressesprecher
Telefon: 04551 ? 884-2020
E-Mail: oea.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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