Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260721.2 Wedel - Wer hat Einbruch in Einfamilienhaus beobachtet?

Wedel (ots)

In den Nachmittagsstunden des 18. Juli 2026 (Samstag) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Haus in der Heinestraße in Wedel ein. Nachdem er gewaltsam in das Haus eingedrungen ist, durchsuchte er sämtliche Räume und Schränke. Anschließend flüchtete er wahrscheinlich mit Schmuckgegenständen. Die Polizei bittet um Hinwiese aus der Bevölkerung.

Gegen 14:00 Uhr am vergangenen Samstag verließ die 81-jährige Hausbesitzerin ihr Grundstück in der Heinestraße in Wedel. Als sie um 19:00 Uhr zurückkehrte, musste sie den Einbruch feststellen. Sämtliche Räumlichkeiten waren durchwühlt und Schränke, sowie Schubladen geöffnet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte der Täter Schmuck entwendet haben.

Ersten Zeugenaussagen zufolge soll sich zwischen 16:30 Uhr und 17:10 Uhr ein Mann mit schwarzen Haaren im Garten des Grundstücks aufgehalten haben.

Die Ermittlungen führt nun das spezialisierte Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer im besagten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet hat oder nähere Angaben zum Täter und seinem Verbleib machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04101-2020 oder per Email über SG4.pinneberg.KI@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

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