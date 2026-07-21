Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260721.1 Barmstedt - Zeugen nach Einbruch in Bungalow gesucht

Barmstedt (ots)

Zwischen dem 17.07. und dem 18.07.2026 kam es in der Moltkestraße in Barmstedt zu einem Einbruch in einen Bungalow. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und stahlen Wertgegenstände. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ereignet habe sich die Tat zwischen 11:00 Uhr am Freitag (17.07.) und 16:30 Uhr am Samstag (18.07.). Ein oder mehrere Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich des Gebäudes gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Haus durchsuchten der oder die Täter sämtliche Räumlichkeiten und nahmen nach bisherigen Erkenntnissen mindestens eine hochwertige Uhr an sich.

Das spezialisierte Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer im besagten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge rund um das Haus in der Moltkestraße beobachtet hat oder sonst Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04101-2020 oder per Email über SG4.pinneberg.KI@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

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