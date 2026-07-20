Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260720.2 Elmshorn - Folgemeldung: Suche nach vermisstem Mann aus Elmshorn

Elmshorn (ots)

Der Aufenthaltsort des seit dem 08.07.2026 vermissten 21-Jährigen aus Elmshorn (https://t1p.de/dzsis) konnte ermittelt werden. Es habe zwischenzeitlich auch Kontakt bestanden. Die Fahndung kann gelöscht werden.

An die Medienvertreterinnen und Vertreter: Es wird um Löschung des zur Verfügung gestellten Fotos von Ihren Online-Präsenzen gebeten.

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