POL-SE: 20260720.2 Elmshorn - Folgemeldung: Suche nach vermisstem Mann aus Elmshorn
Elmshorn (ots)
Der Aufenthaltsort des seit dem 08.07.2026 vermissten 21-Jährigen aus Elmshorn (https://t1p.de/dzsis) konnte ermittelt werden. Es habe zwischenzeitlich auch Kontakt bestanden. Die Fahndung kann gelöscht werden.
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