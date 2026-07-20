Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260720.1 BAB 21 Wankendorf/Stolpe: Polizei ermittelt nach illegalem Kraftfahrzeugrennen

Wankendorf/Stolpe (ots)

Am frühen Freitagabend (17.07.2026) ereignete sich auf der Autobahn 21 zwischen Wankendorf und Stolpe ein folgenschwerer Unfall. Zwei Fahrzeuge sollen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Einer der PKW kollidierte in der Folge mit einem dritten vor ihnen befindlichen Fahrzeug. Vier Personen erlitten dabei zum Teil schwere Verletzungen. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen am Freitagabend um kurz nach 18:00 Uhr ein PKW BMW X 6 und ein Audi RS7 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und sehr dicht hintereinander auf der A21 in Richtung Kiel unterwegs gewesen sein. Kurz nach der Anschlussstelle Wankendorf kam es zu einer Kollision zwischen dem PKW BMW und einem vorausfahrenden PKW Opel Insignia. Der 64-jährige Fahrer des Opel wollte nach einem Überholvorgang und als er den BMW von hinten habe ankommen sehen, gerade wieder den Fahrstreifen wechseln, als der BMW ihn dann erwischte.

Sowohl der im Kreis Segeberg wohnende 22-jährige Fahrer (deutsch) des BMW, als auch der Opelfahrer verloren dabei die Kontrolle über ihre Autos. Sie prallten zunächst gegen die Außenschutzplanke und kamen anschließend an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Auf der Fahrbahn erstreckte sich ein Trümmerfeld von bis zu 100 Metern. Beide Fahrzeuge wurden zerstört, der Sachschaden an den Fahrzeugen und den Schutzplanken beläuft sich auf fast 80.000 Euro. Der 36-jährige Fahrer (deutsch) des Audi lenkte seinen Wagen unbeschädigt auf den Seitenstreifen.

Bei dem Unfall wurden der Fahrer des Opel leicht und zwei weitere weibliche Insassen schwer verletzt. Sie kamen ebenso wie der leicht verletzte BMW-Fahrer in umliegende Krankenhäuser. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten bis etwa 20:30 Uhr gesperrt.

Im Zuge der Ermittlungen vor Ort erhärtete sich der mögliche Verdacht auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen, an dem die 22- und 36-jährigen Autofahrer beteiligt waren. Diesbezüglich und wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der fahrlässigen Körperverletzung müssen sich die beiden Männer nun in einem Strafverfahren verantworten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel ordnete der Richter die Beschlagnahme des BMW's an.

Das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen, die möglicherweise das Unfallgeschehen selbst beobachtet haben und nähere Angaben dazu machen können. Aber auch, wer Angaben zum Fahrverhalten des BMW's und des Audis vor dem Unfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04551 - 8843440 oder per Email über badsegeberg.pabr@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell