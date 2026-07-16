Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260716.1: Tornesch - Einrichtung eines neuen Kontrollbereiches im Bahnhofsumfeld

Tornesch (ots)

Das Polizeirevier Wedel hat mit Wirkung vom 15.07.2026 für den Bahnhof Tornesch und die angrenzenden Straßenzüge einen neuen Kontrollbereich eingerichtet.

Hintergrund der Anordnung ist die im Vergleich zum übrigen Stadtgebiet überproportional hohe Kriminalität in dem Bereich.

Bei den Straftaten handelt es sich überwiegend um Eigentumsdelikte wie Laden-, Taschen- oder Fahrraddiebstähle. Aber auch im Deliktsfeld der Gewaltdelikte ist seit Anfang 2025 eine Häufung zu verzeichnen.

Die Anordnung verleiht den Einsatzkräften weitergehende Eingriffsbefugnisse wie Identitätsfeststellungen oder auch körperliche Durchsuchungen bzw. Durchsuchungen mitgeführter Gegenstände.

Aus Sicht der Polizeidirektion Bad Segeberg hat sich die Ausweisung von Kontrollbereichen bewährt, um frühzeitig konsequent und proaktiv polizeiliche Kontrollmaßnahmen durchführen und somit örtlich eng begrenzten Kriminalitäts- oder Gefahrenlagen wirksam begegnen zu können. Dieses Instrument ist daher ein wichtiger Faktor für die objektive und subjektive Sicherheit in den betroffenen Bereichen sowie ein effektiver Baustein zur Prävention von Straftaten.

Derselben Zielsetzung unterliegt auch die in der Polizeidirektion Bad Segeberg kürzlich eingerichtete BAO SuSi.

Mit der Einrichtung eines Kontrollbereiches agiert das Polizeirevier Wedel demnach im Einklang mit der Ausrichtung der BAO SuSi und setzt den Fokus auf die Steigerung der subjektiven Sicherheit im Stadtgebiet Tornesch.

Die Anordnung gilt zunächst bis zum 15.10.2026 und wird in regelmäßigen Abständen evaluiert werden.

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