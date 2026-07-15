Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260715.2 Elmshorn - Suche nach vermisstem Mann aus Elmshorn

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Elmshorn (ots)

Seit dem 08. Juli 2026 (Mittwoch) wird der 21-jährige Jason N. aus Elmshorn vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen besuchte er am Wochenende zuvor den Schlagermove in Hamburg. Danach habe es nur noch telefonischen Kontakt zu Angehörigen gegeben, bis dieser am Dienstag, 07. Juli 2026, letztmalig stattfand. In der Folge ergaben sich Hinweise darauf, dass Jason N. sich bis zum 08.07.2026, 11:00 Uhr, in einem Hotel in der Hauptstraße in Rellingen aufgehalten haben könnte. Seitdem fehlt jede Spur von dem jungen Mann.

Jason wird als 1,80 m groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er trägt kurze dunkle Haare und zum Zeitpunkt seines Verschwindens einen Dreitagebart. Zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.

Wer Jason gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich telefonisch an das Sachgebiet 1 der Kriminalpolizeiinspektion Pinneberg unter der Rufnummer 04101 - 2020 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. In Notfällen wählen Sie bitte die 110.

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