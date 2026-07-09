Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260709.2: Pinneberg - Pkw durch Unbekannte gestohlen - Zeugen gesucht

Pinneberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (08.07.2026 bis 09.07.2026) kam es in Pinneberg zur Komplettentwendung eines Pkw. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter das Fahrzeug aus der Schenefelder Landstraße in Waldenau zwischen 22:00 Uhr am Mittwoch und 01:25 Uhr am Donnerstag.

Die Unbekannten stahlen einen dunkelbraunen Toyota Land Cruiser mit Hamburger Kennzeichen (HH). Der finanzielle Schaden wird derzeit auf etwa 50.000,-EUR geschätzt.

Bislang liegen den Ermittlern zu dieser Tat keine Täterhinweise vor. Ob ein Zusammenhang zu den bekanntgewordenen Taten der letzten Tage besteht, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg ermittelt zu dem Kfz-Diebstahl und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder den Tätern werden unter der Rufnummer 04101 / 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Das Fahrzeug verfügte über die sog. "Keyless-Go"-Funktion. Die Polizei gibt an dieser Stelle den Hinweis, dass Funkschlüssel für dieses Schließsystem nicht in Fahrzeugnähe deponiert und die Funksignale durch geeignete Maßnahmen abgeschirmt werden sollten.

Weitere Informationen, wie man sich vor Autodiebstahl schützen kann, unter dem folgenden Link abrufbar:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

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