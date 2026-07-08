Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260708.3: Travenhorst - Rücknahme und Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann

Travenhorst (ots)

Der seit Dienstag (07.07.2026) vermisste Mann aus Travenhorst wurde heute im Rahmen der Suchmaßnahmen angetroffen.

Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern und Medienvertretern für die Veröffentlichung.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen aus dem Presseportal gelöscht.

Medienvertreter und Dritte werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild zu löschen.

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