Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260708.2: Norderstedt - POLIZEI INSIDE BEACH TOUR 2026 meets IHK - Heute von 15:00 bis 19:00 Uhr im Stadtpark

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Norderstedt (ots)

Wie in den vergangenen Jahren veranstaltet die Nachwuchswerbung der Landespolizei die "Polizei Inside Beach-Tour 2026". Unter dem Slogan: "Arbeiten, wo andere Urlaub machen" wird an fünf verschiedenen Stränden in Schleswig-Holstein beraten.

Die Landespolizei informiert dabei über den Beruf der Polizeibeamtin/des Polizeibeamten und das kommende Einstellungsverfahren.

Denn: Ab dem 20.07.2026 wird unser Bewerbungsportal auf der Homepage der Landespolizei freigeschaltet. Eine Bewerbung ist dann für die Ausbildung oder das Studium zum 02.08.2027 möglich.

In diesem Jahr gibt es eine Zusammenarbeit mit der IHK. Verschiedene Unternehmen aus der jeweiligen Region stellen sich und ihr Ausbildungs- und Studienangebot in Rahmen der Polizei Beach-Tour an vier der fünf Orte vor.

Für eine ansprechende Strand-Atmosphäre sorgt unsere Beach-Area. Unter Sonnenschirmen, im Pavillon oder lässig im Beachstuhl bieten wir an den vorgestellten Berufen Interessierten folgendes:

- Infos über deinen Traumberuf in unserer "Beach-Area" mit DJ (DJ nur in Norderstedt, Scharbeutz und Neustadt)

- Individuelle Beratung mit einem Erfrischungsgetränk und/oder Slush-Ice

- Have fun! Mit deinen zukünftigen Kolleginnen und Kollegen Wikinger Schach, Spike Ball, Boccia,... spielen.

Die Termine für die Polizei Inside Beach-Tour 2026 meets IHK:

Juli 2026:

- Mi., 08.07.26 22844 Norderstedt,Strandbad/Stadtpark Norderstedt, Höhe Wakeboard-Anlage

- Do., 16.07.26 23683 Scharbeutz, Strandallee 98, Höhe Skatepark Scharbeutz

- Do., 23.07.26 23730 Neustadt, Am Strande 4, Höhe "Strandkiste"

August 2026:

- So., 02.08.26 24217 Schönberg, TAG DER RETTER, Schönberger Strand, Seebrückenvorplatz (ohne IHK-Beteiligung)

- Fr., 07.08.26 23774 Heiligenhafen, Seebrücke

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