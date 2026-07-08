Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260708.1: Travenhorst - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 75-jährigen Mann

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Travenhorst (ots)

Seit Dienstag (07.07.2026) wird der 75-jährige Norbert Willi W. aus Travenhorst vermisst.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte er zwischen 15:00 Uhr und 16:20 Uhr zu Fuß sein Seniorenheim verlassen haben.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen haben nicht zum Auffinden des Mannes geführt. Entsprechend wenden sich die Ermittler mit dieser Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung und bitten um Mithilfe.

Herr W. ist dement und demnach örtlich und zeitlich nicht orientiert. Er trägt ein braunes Karohemd sowie eine Jeanshose.

Hinweise zum Verbleib des Vermissten nimmt die Kriminalpolizei Bad Segeberg unter der Rufnummer 04551-884-0 oder die 110 entgegen.

Ein Foto des Vermissten ist der Pressemitteilung beigefügt.

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